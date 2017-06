Schertler: „Einkaufskorb bestimmt Landschaft“

Der Mensch selbst habe es in der Hand, wie seine Umgebung und Landschaft aussieht - das sagt Umweltexperte Rochus Schertler im ORF Vorarlberg-Interview. Das beginne beim Einkaufskorb.

Der Mensch beeinflusse als Gesellschaft die Erscheinung und Vielfalt der Landschaft, so Schertler, Umweltexperte des Landes Vorarlberg. Er müsse dabei an den Satz denken „So wie es in unseren Köpfen aussieht, sieht es auch in unseren Landschaften aus“. Wenn Menschen Betonköpfe seien, sehe man das ebenso an der Landschaft wie wenn sie liebevolle Gärtner seien.

Bei den meisten Menschen fange die Entscheidung beim Einkaufskorb an, sagt Schertler. Wenn man ständig nur die billigsten Lebensmittel kaufe, bekomme man keine perfekt gepflegte Landschaft, sondern eine artenarme Landschaft mit vielen Spritzmitteln. Der Klimawandel könne nur wenig für die Veränderung der Natur, Haupteinflussfaktor sei der Mensch an sich.

