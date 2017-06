Polizei sucht Radarboxen-Sprayer

Die Polizei sucht Radarboxen-Sprayer, die in der Nacht auf Sonntag in Batschuns, Röthis und Weiler unterwegs waren. Alle drei Geschwindigkeitsmessgeräte wurden schwarz besprüht.

Die Täter besprühten laut Polizei in der Nacht auf Sonntag insgesamt drei Radarboxen in Batschuns, Röthis und Weiler mit schwarzem Lack. Die Radarbox an der Landesstraße in Röthis wurde zusätzlich seitlich am Metallgehäuse zweimal mit den Buchstaben „ACAB“ und auf der Rückseite mit einem Smiley besprüht. Die Polizeiinspektion Sulz bittet um Hinweise. Tel. +43 (0) 59 133 8161