Fahrerflucht - Elfjähriger von Auto touchiert

Ein elfjähriger Radfahrer ist Samstagabend in Lustenau beim Engel-Kreisverkehr von einem Auto touchiert worden. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein elfjähriger Schüler mit seinem Fahrrad von der Dornbirner Straße kommend in den Engel-Kreisverkehr in Lustenau ein. Kurz vor der Ausfahrt in die Grindelstraße berührte ein unbekanntes Auto die Lenkstange des Fahrrades, der Bub kam zu Sturz.

Ohne anzuhalten, fuhr der Lenker eines schwarzen Fahrzeuges mit Schweizer Kennzeichen in Richtung Grindelstraße weiter. Durch den Sturz wurde der Schüler unbestimmten Grades verletzt. Er wurde von seinem Vater ins Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.