Großes „Schnabl“-Finale in Bezau

Unter dem Motto „Singa, wia dr Schnabl gwachsa isch“ steigt am 9. Juni das große Finale des mundARTpop/rock-Wettbewerbs des ORF Vorarlberg am Dorfplatz in Bezau. Zehn Vorarlberger Mundart-Musiker und -Bands kämpfen um die „Schnabl“-Trophäe.

Der ORF Vorarlberg lädt am Freitag, 9. Juni 2017, ab 19.00 Uhr zum Open-Air-Konzert am Dorfplatz in Bezau

Die Finalistinnen und Finalisten, die bei der Vorausscheidung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg mit toller Musik und einzigartigen Stimmen punkten konnten, präsentieren ihre Songs ab 19.00 Uhr auf der einzigartigen Open-Air-Bühne am Dorfplatz Bezau bei freiem Eintritt. David Breznik und Ulli von Delft führen durch den Abend. Special Guest bei diesem grandiosen Konzertabend ist die Band „Brassclub“.

ORF

Von 18.00 bis 23.00 Uhr ist ORF Radio Vorarlberg live dabei. Auch „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2) meldet sich live aus Bezau.

Große musikalische Bandbreite

Das Finale des mundARTpop/rock-Wettbewerbs zeichnet sich auch heuer wieder durch eine abwechslungsreiche und breitgefächerte musikalische Mischung aus. Die Jury besteht aus den Sängerinnen Martina Breznik und Mia Luz, Musiker Thomas Pegram und Künstler Martin Greil. Ganz besonders freuen sich die Jurorinnen und Juroren auf die musikalische Bandbreite, die sich von Soul/Jazz über Rock und fetziger Kinderformation bis hin zu coolen Alpinrock-Performances ziehen wird.

Zehn Finalisten am Start

Im Finale singen folgende Vorarlberger Bands und Einzelmusiker:

Star Night: „D’Sternschnuppa“

Falke & Eule: „Brandner Bluat"

Mojo: "Broataberg"

Klaus Koblach: "s’Warzawieble"

Larissa und Benedikt: „Stoufa“

Siebenschläfer: "So bisch Du für mi"

Hartholtz: "’s kummt irgendwänn amol zruck"

Melissa Hiebeler: "Uf da Wealla"

Lewin Bösch: "Di neue wilde Alte"

Helena once for all: "Vorarlberg“

Siegerlied wird im Radio gespielt

Musiker und Bands dürfen sich auf ein Preisgeld von insgesamt 6.000 Euro und natürlich auf den begehrten „Schnabl“ freuen. Die Gewinner können ihr Lied unter fachkundiger Begleitung im ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn aufnehmen. Die Siegertitel werden zudem im Programm von ORF Radio Vorarlberg gespielt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es ist großartig, mit welcher Freude und Begeisterung Vorarlbergs Dialektmusiker ihre Songs präsentieren. Wir sind startklar für ein grandioses Finale.“

