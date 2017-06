Ohne Sturzhelm - Mopedlenkerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 15-jährige Mopedlenkerin in Übersaxen. Sie war in der Nacht auf Samstag mit ihrer 16-jährigen Kollegin talwärts unterwegs, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Die beiden trugen keinen Helm.

Die 15-jährige Lenkerin war gegen 2.15 Uhr zusammen mit ihrer Kollegin auf dem Glumweg talabwärts in Richtung L73 unterwegs. Dabei unterschätzte die Lenkerin offenbar eine nahende Rechtskurve, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr geradeaus über einen ca. acht Meter steil abfallenden Hang und prallte dann gegen eine Hauswand.

Mädchen trugen keinen Sturzhelm

Beide Mädchen trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Sturzhelm. Durch den Unfall erlitt die Lenkerin schwere, die Mitfahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht. Am Moped und an der Hauswand entstand leichter Sachschaden.