Flugzeug für Notfall-Übung nachgebaut

Ein Tandem-Gleitschirm kollidiert in der Luft mit einem Kleinflugzeug – dieser Notfall wurde am Freitag in Hohenems geübt. Für die Übung wurde sogar ein Flugzeug nachgebaut.

Die Verantwortlichen scheuten keine Mühen: Aus einem Auto, Holz und Folie wurde ein Flugzeug gebaut. Auch die Unfallopfer wurden für die Übung realitätsnah geschminkt. Unter den Opfern war auch ein Prominenter: ÖGB-Gewerkschafter Norbert Loacker spielte ein Flugzeugopfer.

Herausforderung für Einsatzkräfte und Statisten

Übungsannahme war eine Kollision zwischen einem Tandem-Gleitschirm und einem Kleinflugzeug über der Parzelle Steckenwegen (Höhe Rhomberg Steinbruch). Der Gleitschirmpilot und sein Fluggast landeten auf einem Stalldach. Alle fünf Personen im Flugzeug wurden zum Teil schwer verletzt. Für die Einsatzteams war die Übung eine große Herausforderung, sagt der Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Christian Muik. Alle wurden ins kalte Wasser geworfen, keiner wusste im Voraus, was genau passieren würde.

Die Einsatzleiter waren mit der Übung sehr zufrieden, natürlich gebe es immer auch Verbesserungsvorschläge, sagt Muik. Diese werden nun genau besprochen.