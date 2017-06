Knowle bei French Open ausgeschieden

Der Vorarlberger Julian Knowle ist am Freitag in der zweiten Runde des Doppelbewerbs bei den French Open in Paris ausgeschieden. Gemeinsam mit seinem Doppelpartner Florian Mayer unterlag er mit 2:6, 6:2, 2:6.

Gegen das spanisch-serbische Duo Fernando Verdasco und Nenad Zimonjic unterlagen Knowle und Mayer am Ende deutlich. „Wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt“, sagte Knowle nach dem Match gegenüber dem ORF Vorarlberg. So hätten er und Mayer mehrere Breakbälle im Verlauf des Spiels nicht genutzt.

GEPA pictures/ Matthias Hauer

Das Ausscheiden sei „bitter“, „weil ich jetzt nicht das Gefühl gehabt habe, dass die besser sind.“ Er habe durchaus die Chance gesehen, in die dritte Runde oder noch weiter zu kommen. Zumindest spielerisch sei die Leistung „okay“ gewesen, so Knowle.

Drittes Zweitrunden-Aus in Folge

Bei den French Open scheiterte der 43-jährige Vorarlberger auch in den beiden vergangenen Jahren jeweils in der zweiten Runde. Sein größter Erfolg gelang ihm bei den US Open 2007: Damals gewann er mit dem Schweden Simon Aspelin den Doppelbewerb der Herren.