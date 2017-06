Stahlkette schnellt Mann ins Gesicht

Ein 52-jähriger Mann hat bei Holzarbeiten am Freitag in Nenzing schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Ihm schnellte eine Stahlkette ins Gesicht. Auch in Rankweil wurde ein Arbeiter verletzt.

Der Holzarbeiter und ein weiterer Mann waren mit Holzarbeiten im Bereich Gamp in Nenzing beschäftigt. Während er Stahlseile an den Baumstämmen befestigte, bediente der andere Mann eine Seilwinde. Dabei verklemmte sich die Kette zwischen einem Baumstamm und einem Baumstumpf. Der Seilwindenführer stoppte die Winde, woraufhin sich der Holzarbeiter daran machte, die Kette zu lösen.

Dabei schnellte ihm die Kette, die noch unter Spannung stand, ins Gesicht. Der 52-Jährige erlitt massive Rissquetschwunden in der rechten Gesichtshälfte. Er wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.

Von scharfen Metallteilen am Bein verletzt

Nur wenige Minuten nach dem Vorfall in Nenzing - gegen 10.10 Uhr - ereignete sich in Rankweil ein weiterer Arbeitsunfall. In einem metallverarbeitenden Betrieb wollte ein 54-jähriger Mann einen Beistellwagen umstellen. Dabei kippte der mit 300 Kilogramm Blechzuschnitten beladene Wagen um.

Die herabfallenden Teile trafen den Mann an beiden Beinen. Vor allem das rechte Bein wurde dabei erheblich verletzt. Der 54-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital gebracht.