NEOS-Abgeordnete Pointner hört auf

NEOS-Landtagsabgeordnete Martina Pointner zieht sich im Sommer aus der Politik zurück. Sie folge dem „Ruf in die Wirtschaft“, heißt es in einer Presseaussendung. Über die Nachfolge wird kommende Woche beraten.

Sie wolle "eine einmalige Chance in meinem angestammten Beruf im Bereich der Kommunikation und Redaktion“ nutzen, so Pointner. In einer jungen Fraktion mit zwei Abgeordneten sei man immer voll und ganz gefordert, deshalb lasse sich die Landtagsarbeit mit ihrer neuen beruflichen Tätigkeit nicht vereinbaren. Dieser Schritt sei in Einvernehmen mit Landessprecherin Sabine Scheffknecht erfolgt.

Pointner gehört dem Landtag seit der bisher letzten Landtagswahl im Herbst 2014 an, als sich die NEOS bei ihrem erstmaligen Antreten zwei Sitze im Landesparlament sicherten. Sie ist Bereichssprecherin für Bildung, Soziales, Integration, Landwirtschaft und Tierschutz.

Bis Ende August im Landtag

Sie bedauere die Entscheidung von Pointer, könne sie aber mit Blick auf die große berufliche Chance auch gut nachvollziehen, so Scheffknecht: „NEOS stehen für Veränderung und Unternehmergeist, das prägt eben auch unsere Bewegung.“

Pointer wird noch bis Ende August im Landtag tätig sein. Wer ihr Mandat übernimmt, werden die NEOS kommende Woche nach einer außerordentlichen Sitzung des Landesteams bekannt geben.

Privatklinik Medicnova in Liechtenstein

Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, wird Pointner künftig auf freiberuflicher Basis unter anderem für die Kommunikationsagenden der neuen Liechtensteiner Privatklinik Medicnova zuständig sein.