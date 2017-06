Unbekannter wollte Buben ins Auto locken

Ein unbekannter Mann soll in Gaißau versucht haben, zwei Buben in sein Auto zu locken. Die Kinder rannten daraufhin weg. Die Polizei führt nun verstärkte Kontrollen durch und bittet um Hinweise.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der unbekannte Mann die beiden Buben am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Nähe des Fußballplatzes angesprochen haben. Er soll ihnen Schokolade angeboten haben und sie gefragt haben, ob sie in sein Auto einsteigen wollen. Dabei soll es sich um einen weißen Lieferwagen handeln. Die beiden Buben - zehn und elf Jahre alt - sind daraufhin weg gerannt.

Verdächtige Wahrnehmungen melden

Die Polizei führt nun verstärkt Kontrollen in Uniform und zivil durch und bittet verdächtige Wahrnehmungen sofort zu melden (Tel: 059133/8127 oder Notrufnummer 133). Zudem appelliert sie an Eltern, ihren Kindern zu sagen, dass sie nichts von fremden Menschen annehmen oder in fremde Autos einsteigen sollen. Eltern sollten jedoch jetzt nicht in Panik geraten.