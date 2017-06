Haftstrafe: Bankangestellte plünderte Konten

Eine ehemalige Bankangestellte ist am Freitag am Landesgericht Feldkirch zu einem Jahr bedingte Haft verurteilt worden. Sie soll mehr als 200.000 Euro von Kundenkonten und Sparbüchern für sich selbst verwendet haben. Als Grund gab sie Kaufsucht an.

Die 49-Jährige zeigte sich vor Gericht voll geständig. Sie habe unter Kaufsucht gelitten und das Geld unter anderem für den Kauf von Luxuskleidung verwendet. Diese Kaufsucht wurde von einem Arzt und Therapeuten bestätigt.

Die Angeklagte wurde zu einem Jahr bedingte Haft verurteilt. Erschwerend wirkten sich die Schadenshöhe und der lange Zeitraum von über zweineinhalb Jahren aus. Strafmildernd wirkte sich ihr reumütiges und umfassendes Geständnis aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.