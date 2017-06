Verwechselte Embryonen: Prozess startet heute

Die mögliche Verwechslung von Embryonen bei künstlichen Befruchtungen in der Bregenzer Klinik Zech beschäftigt ab heute das Gericht. In einem Zivilprozess verlangen zwei Frauen die Herausgabe aller Unterlagen, um ihre leiblichen Eltern finden zu können.

Der bekannte Bregenzer Fortpflanzungsmediziner Herbert Zech ist erneut mit einem Verwechslungsvorwurf konfrontiert. Auch bei der Schwester von Kristina V., die als Embryo vertauscht worden sein soll, soll ein Fehler passiert sein.

Bereits 2014 hatte die heute 25 Jahre alte Schweizerin Kristina V. mittels DNA-Test herausgefunden, dass sie nicht mit ihrer vermeintlichen Mutter Miluska V. und ihrer nur eineinhalb Jahre später zur Welt gekommenen Schwester verwandt ist. Der Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben, Gewissheit bezüglich seiner Vaterschaft zu erlangen schien unmöglich. Vor Kurzem erhielt die Familie aber histologisches Material des Vaters von einer Klinik, in der der Mann kurz vor seinem Tod operiert worden war - mehr dazu in Fortpflanzungsmediziner wieder unter Beschuss.

Betreffende Personen vor 20 Jahren gesucht

Im heutigen Zivilprozess geht es in erster Linie darum, dass Zech alle Unterlagen herausgeben soll, die es de Schwestern möglich macghen könnte, ihre leiblichen Eltern zu finden. Dabei gehe es vor allem um Listen von Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt in der Fortpflanzungsklinik waren, sagt der Anwalt der beiden Frauen, Andreas Ermacora. Zech sei auch vor 20 Jahren verpflichtet gewesen, alle Eingriffe nach dem Vorarlberger Spitalgesetz zu protokollieren, so der Anwalt.

Zudem sei bereits eine Schadenersatzklage in Höhe von mehreren tausend Euro eingebracht worden, so Ermacora. Dabei gehe es um Unterhaltsansprüche, die der erziehende Vater beider jungen Frauen zu unrecht bezahlt habe. Da man den genetischen Vater nicht kenne, werde Zech geklagt.