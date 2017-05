Nationalratswahl: SPÖ startet Listenerstellung

Die SPÖ Vorarlberg beginnt mit den Vorbereitungen für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Der Parteivorstand berät am Mittwochabend über die Vorarlberger Spitzenkandidaten, denn Elmar Mayer tritt bei der Wahl im Herbst nicht mehr an.

In Wahlkreis Nord bemüht sich der Landtagsabgeordnete und SPÖ-Landesgeschäftsführer Reinhold Einwallner um Platz eins. Im Wahlkreis Süd müsste es dann wegen des Reißverschlusssystems eine Frau sein. Offen ist, ob sich der Parteivorstand in Hohenems auf eine Empfehlung für die beiden Listenersten einigt. Endgültig beschlossen werden sollen die Listen dann bei zwei Regionalversammlungen im Juni.

