Geteilte Meinungen zu Beschäftigungsbonus

Trotz Parteigezänk soll der Beschäftigungsbonus im Nationalrat beschlossen werden. Er soll Unternehmer dazu bringen, mehr Jobs zu schaffen. Vorarlberger Wirtschaftstreibende schätzen den Bonus unterschiedlich ein.

Im Beitrag von Daniel Rein sehen Sie Wolfgang Pfister (Marketingleiter Liebherr Nenzing), Gerhard Ritter (Geschäftsführer SPAR Vorarlberg), Eduard Fischer (Vizepräsident Wirtschaftskammer Vorarlberg) und Bernhard König (Geschäftsführer Winsauer Wohnbau).

Mit dem Beschäftigungsbonus sollen für jeden zusätzlich geschaffenen Arbeitsplatz bis zu 50 Prozent der Lohnnebenkosten zurückerstattet werden. Der Kranbauer Liebherr beschäftigt in Nenzing rund 1.700 Mitarbeiter und will weitere einstellen. Den Bonus sieht man dort zwar prinzipiell positiv, den Ausschlag für Neueinstellungen werde er aber wohl nicht geben. Der Einstellungsbedarf leite sich mehr aus neuen Arbeitsbildern ab als aus einem einzelnen Bonus, erklärt Wolfgang Pfister, Marketingleiter bei Liebherr in Nenzing.

Spar sieht Bonus positiv

In anderen Branchen könnte der Bonus einen stärkeren Effekt haben: Er glaube auf jeden Fall, dass der Bonus etwas bringe, besonders bei älteren Arbeitskräfetn, die wieder in den Arbeitsprozess integriert werden müssten, sagt Spar Vorarlberg-Gechäftsführer Gerhard Ritter. Der Lebensmittelhandel gelte unter anderem aufgrund der Arbeitszeiten nicht unbedingt als erste Wahl für Arbeitnehmer, hier könne der Bonus sicher etwas bringen.

„Kleines Bürokratiemonster“

Wer den Beschäftigungsbonus in Anspruch nehmen will, muss mit einem höheren Bürokratieaufwand rechnen. Das sorgt für Kritik: Edi Fischer, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg, sieht ein „kleines Bürokratiemonster“, das in der Abwicklung unglaublich viel Aufwand erzeugen werde. Eine Senkung der Lohnnebenkosten verlange die Wirtschaft schon lange, hier sehe man den Bonus positiv.

Fraglich ist, ob auch die Klein- und Mittelbretriebe profitieren. Eine großes Thema ist der Beschäftigungsbonus dort aber noch nicht - so will sich Bernhard König von Winsauer Wohnbau überraschen lassen, ob der Bonus was bringe, das werde man dann sehen.

Beschluss noch vor Sommer geplant

Die rot-schwarze Bundesregierung will vor ihrer endgültigen Scheidung noch ein paar wichtige Vorhaben umsetzen - das haben SPÖ und ÖVP zumindest angekündigt. Doch beim Beschäftigungsbonus gab es am Dienstag im Ministerrat schon wieder Streit. Mehr dazu in Ministerrat im Zeichen wechselseitiger Blockadevorwürfe. Beschlossen werden soll der Beschäftigungsbonus im Nationalrat trotz aller Unstimmigkeiten noch vor dem Sommer.