Arbeiter vier Meter abgestürzt - Kopfverletzung

Ein 51-jähriger Arbeiter hat sich am Montag in Frastanz beim Sturz aus vier Metern Höhe schwer am Kopf verletzt. Er war von einer Stehleiter rücklings auf den Betonboden gestürzt.

Der Mann verrichtete Arbeiten in einem Hochregallager, als er das Gleichgewicht verlor und auf den Betonboden stürzte. Laut Polizei wurde er nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.