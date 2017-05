Gebietsführer für Klostertaler Bergwälder

Für das Europaschutzgebiet „Klostertaler Bergwälder" liegt ein neuer Gebietsführer vor. Die „Klostertaler Bergwälder“ sind das drittgrößte Europaschutzgebiet in Vorarlberg. Der Gebietsführer präsentiert Sachinformationen, sowie eine Wanderkarte.

„Dieses Europaschutzgebiet ist ein besonderer Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen, die andernorts bereits längst verschwunden sind,“ so Umwelt-Landesrat Johannes Rauch (Grüne)über den neuen Gebietsführer.

Europaschutzgebiet Klostertaler Bergwälder

Die „Klostertaler Bergwälder“ sind nach dem „Verwall“ und dem „Hohen Ifen“ das drittgrößte Europaschutzgebiet in Vorarlberg. Mit einer Gesamtlänge von 23 km erstreckt sich das Gebiet auf der Sonnseite des Klostertals von Langen am Arlberg bis zum Galgentobel in Bludenz. Von der Vielfalt der Klostertaler Bergwälder profitieren mehr als 70 Vogelarten, darunter auch einige Specht- und Eulenarten.

Maisäße und Alpflächen wie die der Alp Gavar, reich strukturierte Magerweiden wie die Brazer Allmein und artenreiche Magerwiesen wie auf Bargrand wären ohne den tatkräftigen Einsatz der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter des Klostertals nicht zu erhalten, so Rauch.

Neuer Gebietsführer erarbeitet

20 Geschichten und Anekdoten, aufgeteilt in fünf unterschiedliche Themengebiete: Wasser & Klima, Fels & Geröll, Wald, Wiese & Weide sowie Geschichte sind in diesen Gebietsführer verpackt. Ebenso ist eine Wanderkarte beigelgt, so der Herausgeber des Gebietsführers und Geschäftsführer des Naturschutzvereins, Christian Kuehs.

Ziel des Gebietsführer sei es, die Bedeutung der Europaschutzgebiete der Bevölkerung im Montafon und Klostertal näherzubringen. Vor allem der Schutz und Erhalt der Klostertaler Bergwälder, sowie die Einbindung in den Tourismus sei ein großes Anliegen der Initiative, so Anna Engstler von der REGIO Klostertal.

Fotoausstellung zum neuen Gebietsführer

Der Gebietsführer wird im Rahmen einer begleitenden Fotoausstellung am Dienstag, 30. Mai um 19:00 Uhr im Klostertalmuseum in Wald am Arlberg (Dalaas) vorgestellt. Die Ausstellung – bestehend aus zahlreichen Fotoeinsendungen aus der Region – ist bis Ende Juni jeweils mittwochs und sonntags für Besucher geöffnet. Realisiert wird die Ausstellung in enger Zusammenarbeit mit der REGIO Klostertal und dem Museumsverein Klostertal .

Erhältlich ist der Gebietsführer ab 1. Juni in allen Klostertaler Gemeindeämtern, im Gemeindeamt Bludenz, den örtlichen Tourismusbüros, der inatura in Dornbirn und beim Naturschutzverein in Schruns.