Ungewöhnliches Wetter im Frühling 2017

Der Frühling 2017 zählt zu den zehn wärmsten der Messgeschichte, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Vorarlberg zählt österreichweit sowohl zu den sonnigsten als auch zu den regenreichsten Regionen.

Im Vorarlberg konnte sich das Wetter im diesjährigen Frühling nicht so recht entscheiden. Es wechselte von einem Extrem ins nächste, heißt es bei der ZAMG in Bregenz. So hat es in Vorarlberg zwischen März und Mai um ein Fünftel mehr geregnet als im langjährigen Mittel. Das gleiche gilt aber auch für die Sonnenscheindauer. Diese war laut der vorläufigen ZAMG-Jahreszeitbilanz ebenfalls um ein Fünftel höher als im Durchschnitt.

Österreichs Hitzerekord in Bludenz

Die bisherige Höchsttemperatur wurde in Bludenz am Sonntag mit knapp 32 Grad erreicht. Damit ist die Stadt auch der bisher wärmste Ort in ganz Österreich. Aber auch bei der tiefsten gemessenen Lufttemperatur führt Vorarlberg die Spitze an. Die tiefste Lufttemperatur in einem bewohnten Ort wurde in Lech am Arlberg gemessen: -14,5 Grad waren es hier am 21. April 2017.

Im Schnitt war es in Vorarlberg im Frühling um 1,6 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Der Monat März ist dabei besonders aufgefallen: Noch nie war es in einem März österreichweit derart warm.