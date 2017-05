Zahl der Drängler hat deutlich zugenommen

Die Zahl der Drängler auf den Straßen hat in Vorarlberg deutlich zugenommen: Die Polizei hat in den ersten vier Monaten um 70 Prozent mehr Drängler auf der A14 angezeigt als im Jahr davor - und das, obwohl die Toleranzgrenzen gleich geblieben sind.

Die Polizei hat zwischen Jänner und April 8.600 Autofahrer angezeigt, die den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zum Teil deutlich unterschritten haben. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 4.900.

Rudolf Salzgeber, Leiter der Verkehrspolizei, führt den Anstieg auch auf die verstärkten Kontrollen zurück. Die Einsätze wurden deshalb erhöht, weil auf der A14 immer wieder Auffahrunfälle passieren. Salzgeber appelliert daher an die Vernunft der Autofahrer, den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Zahl der Temposünder geht zurück

Die Zahl der Temposünder geht zurück. In den ersten vier Monaten gab es 34.500 Schnellfahrer - im Vorjahr waren es in dieser Zeit 46.500. Die Polizei wird am langen Pfingstwochenende ihre Präsenz - wie in den vergangenen Jahren - weiter verstärken.

