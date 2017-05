Einbruchsserie: Zweiter Verdächtiger verhaftet

Die Polizei konnte nach der Einbruchsserie in Wohnhäusern den zweiten Verdächtigen festnehmen. Sein mutmaßlicher Komplize wurde bereits am Donnerstag verhaftet. Innerhalb einer Woche gab es 15 Einbrüche in Wohnhäusern.

Bei den Ermittlungen in der Einbruchsserie ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei Albaner. Am Donnerstagabend meldete eine Frau in Dornbirn, dass ihr ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sei. Als die Polizei kam, flüchtete einer der beiden Männer mit dem Auto. Ein Tatverdächtiger konnte an diesem Tag festgenommen werden.

Polizeistreife erkannte den Mann auf der Straße

Der Zweite wurde nun am Samstag verhaftet. Eine Polizeistreife hat ihn zufällig in Feldkirch auf der Straße gesehen und erkannt. Nach dem Mann wurde drei Tage lang per Fahndungsfoto gesucht.

Wie viel die beiden Verdächtigen insgesamt erbeutet haben sollen, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Männer zu zweit gearbeitet haben.

Während die Bewohner schliefen

15 Einbrüche wurde in der vergangenen Woche in Einfamilienhäuser verübt. Während die Bewohner schliefen, stiegen die Einbrecher durch gekippte oder teils versperrte Fenster bzw. Terrassen- und Kellertüren in die Häuser ein. Dann stahlen sie hauptsächlich Bargeld aus Geld- und Handtaschen.- mehr dazu in Einbruchsserie geht weiter.