Einbrüche: Fahndung nach zweitem Verdächtigen

Die Polizei hat in der jüngsten Einbruchsserie einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein mutmaßlicher Komplize flüchtete, nach ihm wird gefahndet. In Vorarlberg ist in den vergangenen acht Tagen in 15 Einfamilienhäuser eingebrochen worden.

Bereits bei den Ermittlungen in der Einbruchsserie ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei Albaner, worauf eine intensive Fahndung folgte, berichtet die Polizei. Am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr meldete dann eine Dornbirnerin, dass ihr ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sei.

Als die Polizei sich dem Fahrzeug näherte, flüchtete einer der zwei Männer im fahrzeug sofort. Der Lenker wurde überprüft - es handelte sich um einen der beiden gesuchten Männer. Er wurde festgenommen und wird beim Landeskriminalamt einvernommen.

Fahndung nach zweitem Verdächtigen

Flüchtig ist der zweite Tatverdächtigen, Ilir Sharka. Er ist 37 Jahre alt. Die zurzeit getragene Bekleidung ist unbekannt. Hinweise werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg unter Tel: 059133-80-3333 oder jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Polizei

15 Einbrüche in einer Woche

15 Einbrüche wurden in der vergangenen Woche verübt. In den meisten Fällen schliefen die Bewohner in ihren Häusern. Mehr dazu in Einbruchsserie geht weiter.