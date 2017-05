Top-Mehrkämpfer in Götzis am Start

Beim 43. Hypo-Mehrkampf-Meeting sind an diesem Wochenende wieder die besten Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen der Welt am Start. Bei den Herren ist der Kanadier Damian Warner Topfavorit, bei den Damen Olympiasiegerin Naffisatu Thiam.

Damian Warner (8.695 Punkte), der bereits 2013 und 2016 gewonnen hat, wird bei der Anpeilung seines dritten Erfolges im Mösle-Stadion unter anderem vom Kubaner Leonel Suarez (8.654 Punkte), dem Deutschen Rico Freimuth (8.561 Punkte) sowie dem Niederländer Eelco Sintnicolaas (8.506 Punkte) gefordert.

„Der Wettkampf wird mir zeigen, wo ich formmäßig stehe“, sagte Warner bei der Abschluss-Pressekonferenz am Freitag auf eine schnelle neue Bahn in Götzis.

GEPA/ Oliver Lerch

Thiam hat Jahresweltbestleistung im Visier

Top-Favoritin ist Olympiasiegerin und Hallen-Europameisterin Nafissatou Thiam aus Belgien (6.810 Punkte. Sie wird auf die Jahresweltbestleistung der US-Amerikanerin Kendell Williams von 6.354 Punkten losgehen. Auch sie will den Siebenkampf in Vorarlberg vor allem als Formüberprüfung nehmen.

„Götzis ist ein guter Platz, um in die Saison zu starten“, sagte sie. Als Herausforderinnen lauern unter anderem die Deutschen Jennifer Oeser (6.683 Punkte) und Carolin Schäfer (6.557 Punkte), die Britin Katarina Johnson-Thompson (6.682 Punkte) und die Französin Antoinette Nana-Djimou (6.576 Punkte).

GEPA/ Oliver Lerch

Vier Österreicher am Start

Österreich ist mit vier Sportlern in Götzis vertreten: Ivona Dadic, Sarah Lagger, Karin Strametz und Dominik Distelberger.

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Dadic schrammte im Vorjahr in Götzis als Zehnte mit 6.196 um vier Punkte am Olympia-Limit vorbei. Bei der Europameisterschaft in Amsterdam eroberte sie mit dem neuen österreichischen Rekord von 6.408 Punkten die Bronzemedaille und sicherte sich damit das Ticket für Rio. Dort schaffte sie Platz 21.

APA/ Dietmar Stiplovsek

Dominik Distelberger stellte im Vorjahr mit 8.175 Punkten eine neue persönliche Bestleistung auf. Bei den Sommerspielen in Brasilien wurde er 7.954 Punkten 19, bei der EM in Belgrad schaffte er Rang vier.

