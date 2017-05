Fußball: Altach verliert gegen Schlusslicht Ried

Im letzten Heimspiel der laufenden Saison unterliegt der SCR Altach dem Tabellenschlusslicht aus Ried mit 0:2. Während die Oberösterreicher damit weiter vom Klassenerhalt träumen dürfen, beenden die Altacher die Meisterschaft auf Rang vier.

Ried besiegt Altach dank Toren von Patrick Möschl (63.) und Peter Zulj (93.) mit 2:0 und liegt damit nur noch zwei Punkte hinter St. Pölten. Die viertplatzierten Altacher können sich am letzten Spieltag in der Tabelle weder verbessern noch verschlechtern.

Gäste aktiver als Hausherren

Der Erfolg der Oberösterreicher war nicht unverdient, denn sie waren von Beginn an das aktivere Team. Dennoch blieben echte Chancen lange Mangelware - bis zur 20. Minute. Altach-Goalie Martin Kobras zögerte nach einem weiten Pass beim Herauslaufen, Clemens Walch schnappte sich den Ball und lupfte ihn über Kobras. Wie die TV-Bilder bewiesen, landete das Kunstleder von der Latten-Unterkante hinter der Torlinie, Schiedsrichter Gerhard Grobelnik ließ jedoch weiterspielen.

Dass sich diese Fehlentscheidung nicht als entscheidend im Abstiegskampf erweisen sollte, war Möschl zu verdanken. Der Offensivspieler der Rieder köpfelte in der 63. Minute nach Flanke des künftigen Altachers Stefan Nutz den entscheidenden Treffer für die Oberösterreicher. Schon davor wären die Gäste bei einem Schuss von Nutz und einem Fast-Eigentor durch Altach-Verteidiger Benedikt Zech jeweils in der Nachspielzeit der ersten Hälfte beinahe in Führung gegangen.

Altacher enttäuschten einmal mehr

Die Altacher lieferten wie schon so oft in den vergangenen Wochen eine über weite Strecken enttäuschende Leistung ab. Eine halbwegs gute Phase hatten die Vorarlberger lediglich in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel, als Moumi Ngamaleu eine gute Kopfball-Möglichkeit ausließ (51.) und ein Freistoß von Nikola Dovedan über die Querlatte flog. Ihre Druckphase in den letzten Minuten blieb ebenso unbelohnt, dafür sorgte Zulj in der 93. Minute aus einem Konter für die Entscheidung.

Nach ihrer zehnten sieglosen Partie beenden die Altacher die Saison als Winterkönig und schlechteste Frühjahrsmannschaft fix auf Rang vier. Damit spielen sie nur dann in der Europa-League-Qualifikation, wenn Meister Salzburg am 1. Juni in Klagenfurt das Cupfinale gegen Rapid Wien gewinnt.

