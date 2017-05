Rankweil: Bahnhofsbau geht in Zielgerade

Seit zwei Jahren wird das Bahnhofsgelände in Rankweil erneuert. Nun beginnen auch die Arbeiten am Bahnhofsgebäude selbst. Ab Ende Mai wird es abgerissen. Die Abbrucharbeiten werden laut ÖBB rund einen Monat dauern.

Laut ÖBB sollen die Abbrucharbeiten in der ersten Juli-Woche abgeschlossen sein. Anschließend wird der Hauptbahnsteig separat überdacht. Dieser Bahnsteig wird dafür ab dem 6. Juni gesperrt.

Neues Busterminal und Parkanlage

Bis Ende Juni laufen auch die Bauarbeiten für das neue Busterminal und die „Park&Ride“-Anlage an. Künftig wird es 27 neue Parkplätze geben und mehr als 300 Abstellplätze für Fahrräder.

In Zukunft binden die Bundesbahnen alle Bahnanlagen in Rankweil in die Betriebsführungszentrale ein. Wie bereits in vielen Vorarlberger Bahnhöfen werden dann die Weichen und Signale zentral gesteuert. Der Umbau wird nach Angaben der ÖBB rund 20 Millionen Euro kosten. Bis Ende des Jahres soll der neue Bahnhof fertig sein.