Großteil der Badestellen „hervorragend“

Von 22 Badestellen, die in Vorarlberg laufend überprüft werden, weisen 20 eine ausgezeichnete Badequalität auf. Das geht aus einer aktuellen EU-Studie hervor. Nur an zwei Badeseen ist die Qualität etwas schlechter.

In Vorarlberg erfüllen die Binnengewässer nicht nur die Anforderungen der EU, die Werte sind sogar noch besser. Das geht aus einer aktuellen EU-Studie hervor, die mehr als 21.000 Küsten- und Binnen-Badegewässer untersucht hat. Vorarlberg zählt demnach zu den Hochburgen der Wasserhygiene: An 20 von 22 laufend überprüften Badestellen wurde die Badequalität als ausgezeichnet bewertet.

Zwei Badestellen nur „gut“

Nach Angaben von Gerhard Hutter vom Umweltinstitut verfügen nur der Baggersee Paspels in Rankweil sowie das Waibelloch am Alten Rhein in Hohenems über eine lediglich gute Badequalität. Die Grenzwerte wurden aber auch an diesen beiden Stellen mehr als eingehalten. Kleinere, von Badegästen und Vögeln gut frequentierte Gewässer sind laut Hutter schwerer sauber zu halten.

In den Monaten Juni, Juli und August gibt es insgesamt fünf Überprüfungen. Untersucht werden die Wasserproben auf Bakterien, Mineralölrückstände, Reinigungsmittel und giftige Säuren sowie Salmonellen.