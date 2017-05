Zufriedene Bauern trotz Einkommensproblematik

300 Vorarlberger Bauern haben sich an einer Umfrage des oberösterreichischen Marktforschungsinstituts „KeyQuest“ beteiligt. Das Ergebnis: Die Bauern lieben ihren Beruf, obwohl sie in wirtschaftlich turbulenten Zeiten stecken.

Die Bauern wurden zur aktuellen Lage, zu Zukunftsstrategien und zur Einstellung gegenüber dem Beruf befragt. Wegen der Lebensqualität auf dem Bauernhof sind 93 Prozent der Befragten von ihrem Beruf überzeugt. Weniger erfreut zeigen sie sich über die Wertschätzung der Bevölkerung. 40 Prozent geben an, diese Wertschätzung zu vermissen.

70 Prozent mit aktueller Lage zufrieden

Die flächendeckende Landwirtschaft in Vorarlberg sieht nur mehr jeder zweite der befragten Bauern in Zukunft gesichert. Im Jahr 2025 werde es ein Drittel weniger Haupterwerbsbauern geben, aber in etwa gleich viele Nebenerwerbsbauern wie heute. Acht Prozent der Betriebe hören der Umfrage zu Folge ganz auf.

Jeder zweite Betrieb mache so weiter wie heute. Fast 70 Prozent der Befragten sind sowohl mit der aktuellen Lage zufrieden als auch mit den Zukunftsaussichten. Nur 13 Prozent schätzen die Zukunft negativ ein.

Direktvermarktung und Milchproduktion als Ziele

Fast jeder zweite Bauernhof wird dann auf Bewirtschaftung oder Betriebszweig umstellen. Die Direktvermarktung zählt neben der Milchproduktion zu den häufigsten Zielen. In Zukunft wird ein Bauernhof auf mehrere Standbeine setzen müssen. Laut Landwirtschaftskammer gehören dazu regionale Partnerschaften und nicht mehr Menge und Masse, sondern Nischenprodukte.

