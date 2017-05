Neue Jobs für Langzeitarbeitslose ab Juli

Um die Situation von älteren Langzeitarbeitslosen zu verbessern, wollen Arbeitsmarktservice (AMS) und Gemeinden im Juli mit einem Beschäftigungsprojekt für Arbeitslose über 50 Jahre starten. Der Auftakt soll im Bezirk Bregenz stattfinden.

Rund 1.000 Personen in Vorarlberg im Alter von 50 Jahren oder mehr sind seit über einem Jahr auf der Suche nach Arbeit. Diese Personengruppe profitiere nicht wie andere vom positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Insgesamt sind beim AMS 3.500 Personen über 50 arbeitslos gemeldet.

Beschäftigungsmöglichkeiten in Gemeinden

Im April wurde der Bezirk Bregenz vom Sozialministerium für die Aktion 20.000 ausgewählt - mehr dazu in Modellregion für Langzeitarbeitslose über 50. Dabei werden Beschäftigungsmöglichkeiten in Gemeinden gesucht. Das können Tätigkeiten in Sozialdiensten, in der Pflege oder in der Verwaltung sein. Die neuen Arbeitsplätze sollen ab Juli bereitstehen. AMS und Gemeinden haben die nötigen Vorbereitungen getroffen. Offen ist noch, ob das Projekt vor der Neuwahl im Parlament noch durchgeht.

Links: