Neue Apotheke in Feldkirch-Nofels wahrscheinlich

Nach monatelangen Diskussionen über den Standort einer neuen Apotheke in Feldkirch ist nun eine Vorentscheidung gefallen. Ein entsprechendes Gutachten der Apothekerkammer befürwortet eine Apotheke im Stadtteil Nofels.

Die endgültige Entscheidung wird von der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch gefällt. Aber das Gutachten der Apothekerkammer besagt, dass es in Nofels Bedarf nach einer Apotheke gibt. Das spreche dafür, dass die Apotheke nach Nofels kommt, sagt Kammerpräsident Jürgen Rehak.

Apotheke in Tosters vor dem Aus

Sollte dieser Fall eintreten, bedeutet das laut Rehak gleichzeitig, dass eine weitere Apotheke in Feldkirch-Tosters kaum mehr bewilligt wird. Ende März war in diesem Zusammenhang Kritik laut geworden, weil eine bewusste Verzögerung vermutet wurde - mehr dazu in Apotheke in Tosters in der Warteschleife.

Die Bürgerinitiative „Apotheke für Tosters“ freut sich grundsätzlich, dass es in Feldkirch eine zusätzliche Apotheke geben wird. Sprecher Christian Fiel sagt, man gönne der Bevölkerung von Nofels ihre Apotheke absolut. Dass es in Tosters, mit anderthalb mal so viel Menschen wie in Nofels, jetzt womöglich keine geben wird, versteht Fiel aber nicht. Das liege an einer gesetzlichen Regelung, mit der sich Apotheker Konkurrenz vom Leib halten. Das, so Fiel, sei nicht mehr zeitgemäß.