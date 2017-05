NEOS: Abstimmung über politische Fehlleistungen

Die Vorarlberger NEOS rufen zu einer Online-Abstimmung über politische Leistungen auf, die von der Partei als sinnlos oder verschwenderisch gesehen werden. Zur Auswahl stehen jeweils drei öffentliche Projekte.

Stimmen können Besucher der Webseite unter anderem für die Schanze in Tschagguns oder das Montforthaus in Feldkirch. Laut NEOS handelt es sich bei allen Beispielen um öffentlich finanzierte Projekte, bei denen die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Am 30. Juni 2017 werde das meistgewählte Verschwendungsprojekt in Vorarlberg prämiert.

Kritik am Dornbirner Campingplatz

Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker kritisiert etwa den von der Stadt Dornbirn betriebenen Campingplatz. Ursprünglich habe die Stadtregierung dafür 1,9 Millionen Euro in die Hand nehmen wollen. Daraus seien mittlerweile aber 3,4 Millionen Euro geworden, weil sich herausgestellt habe, dass der Boden am Standort schlecht sei, so Loacker.

In Vorarlberg wird laut den NEOS viel versprochen, konzipiert, geplant und noch mehr evaluiert. Die Ergebnisse seien aber oft bescheiden, denn die Umsetzung erfolge entweder nur halbherzig oder gar nicht. Dadurch würde Zeit und Geld verschwendet, weil keine oder eben falsche Entscheidungen getroffen werden. „Wir NEOS haben es uns in Vorarlberg zur Aufgabe gemacht, genau solche Verschwendungsprojekte aufzuspüren und zu thematisieren“, sagt NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht.