Kein Markt für Kalbfleisch

Offenbar gibt es derzeit einen Überschuß an Kalbfleisch. Der Markt ist eingebrochen, nachdem der Lebensmittelkonzern REWE entschieden hat, dem Fleischverarbeiter EFEF kein Vorarlberger Kalbfleisch abzunehmen. Die Bauern machen Druck.

Im Moment gibt es besonders viel Kalbfleisch. Die Kälber werden nicht auf die Alpe mitgenommen. Die Landwirte wurden animiert, heimisches Fleisch zu erzeugen. Jetzt stehen sie mit einem Überschuss an heimischem Fleisch da. Die Landwirtschaftskammer fühlt sich auf den Plan gerufen. Sie richtet einen Appell an Großküchen, aber auch an den Großhandel und die Gastronomie in Vorarlberg, heimisches Fleisch zu kaufen.

Die Zentralküche der Krankenhausbetriebsgesellschaft und Großküchen in Sozialzentren zeigen keine Interesse an heimischem Fleisch, klagt die Landwirtschaftskammer.

Rund 40 Prozent des gesamten Fleisches, das am Schlachthof produzeirt wird, landet schlußendlich auf dem nationalen und internationalen Markt, weil in Vorarlberg die Abnehmer fehlen. Der Preis verfalle, kritisiert Schlachthofpächter Toni Fetz in Dornbirn.