Lukas Jäger wechselt nach Nürnberg

Der Mittelfeldspieler Lukas Jäger verlässt CASHPOINT SCR Altach und wechselt ablösefrei zum 1.FC Nürnberg nach Deutschland, heißt es in einer Mitteilung seines Fußballclubs an die Medien.

Lukas Jäger gehört in der aktuellen Saison zum Stammpersonal des SCRA. Er absolvierte 33 Bundesliga-Partien für die Rheindörfler. Nach seiner neunten gelben Karte wird der gebürtige Alberschwender gegen Ried fehlen und somit am kommenden Sonntag in Salzburg sein letztes Spiel für Altach bestreiten.

Jäger schaffte beim SCRA den Sprung über die Akademie Vorarlberg und die eigenen Amateure in die 1. Mannschaft. Jäger sagt: „Ich konnte in Altach eine tolle Entwicklung machen und möchte nun den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Dem SCRA gehört ein großes Dankeschön und der Mannschaft wünsche ich viel Erfolg in den nächsten Aufgaben."