Feldkirch legt Rechnungsabschluss 2016 vor

Rund 93 Millionen Euro hat Feldkirch im Vorjahr an Einnahmen und Ausgaben zu verzeichnen. Der Rechnungsabschluss wird Dienstagabend der Stadtvertretung vorgelegt. Gemeindestraßen, Abwasser und Kindergartenerweiterung waren Ausgabenschwerpunkte.

In einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag verwies Bürgermeister Wilfried Berchtold (ÖVP) auf eine rückläufige Verschuldung der Stadt Feldkirch. Die Gesamtschulden betragen knapp 41 Millionen Euro - eineinhalb Millionen weniger als im Jahr zuvor. Gleichzeitig seien die Ausgaben zum Teil deutlich gestiegen.

Transferzahlungen gestiegen

Berchtold hat - wie im letzten Jahr - gestiegene Transferzahlungen an das Land im Visier. Feldkirch habe 4,5 Millionen Euro mehr überwiesen, also insgesamt 21,6 Millionen. Berchtold wörtlich: „Auffällig ist vor allem die Steigerung bei den Zahlungen an den Sozialfond, der die Ausgabenpositionen Mindestsicherung, Wohnbauhilfe und Flüchtlinge als Beispiele enthält.“

Mehr Personalkosten

Auch Anforderungen in der Kinderbetreuung seien gewachsen. Das beschere der Stadt deutlich höhere Ausgaben. Längere Öffnungszeiten, gesetzlich vorgeschriebene, kleinere Betreuungsgruppen verlangen nach mehr Personal. Berchtold bezieht sich auf die letzten zehn Jahre. Die Stadt habe 100 Dienstposten geschaffen. Das schlage sich in den Ausgaben für Personal nieder.

Stadtbus steigert Ticketverkauf

Unterm Strich weise Feldkirch mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.705 Euro den niedrigsten Wert seit sieben Jahren aus. Positiv entwickle sich der Stadtbus Feldkirch: Drei Prozent mehr Fahrgäste und eine Steigergung auf insgesamt fast acht Millionen trugen Feldkirch steigende Einnahmen im Ticketverkauf ein.

