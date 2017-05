Einbruchsserie geht weiter

Gleich zwei Einbrüche waren in der Nacht auf Dienstag in Hohenems zu verzeichnen. Beide Male wurde in Wohnhäuser eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt, die zuletzt mehrfach zugeschlagen haben.

Im Raum Feldkirch-Bludenz waren in den letzten Tagen insgesamt elf Einbrüche zu verzeichnen. Die Vorgehensweise war dabei immer dieselbe: Während die Bewohner schliefen, stiegen die Einbrecher durch gekippte oder teils versperrte Fenster bzw. Terrassen- und Kellertüren in die Häuser ein. Dann stahlen sie hauptsächlich Bargeld aus Geld- und Handtaschen.

Bei einem der Einbrüche in der Nacht auf Dienstag wachte ein Bewohner auf, der Täter flüchtete daraufhin. Die Exekutive bittet, verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich zu melden.