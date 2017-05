Bus überrollt Fuß eines Siebenjährigen

Bei einem Verkehrsunfall am Bregenzer Busbahnhof ist am Sonntag ein Linienbus mit einem Rad über den Fuß eines Siebenjährigen gefahren. Der Scooter des Buben dürfte ihn vor Schlimmerem bewahrt haben.

Der Bub war zuvor auf einem Cityroller in Begleitung seiner Mutter und des Bruders in dieselbe Richtung wie der Bus gefahren. Kurz vor dem Stadtbus bog das Kind plötzlich nach links auf einen Zebrastreifen ab. Der Bus konnte trotz Vollbremsung nicht rechtzeitig anhalten. Er rollte in der Folge über den Scooter und den linken Fuß des Buben.

Dabei dürfte das Kind durch den Roller etwas geschützt worden sein, sagte ein Polizeisprecher der APA. Der Siebenjährige zog sich Rissquetschwunden, Prellungen und Quetschungen zu und wurde ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.