Vorarlberger sind die fleißigsten Glas-Sammler

13.300 Tonnen Altglas sind 2016 in Vorarlberg gesammelt worden. Laut Austria Glas Recycling sind das 300 Tonnen mehr als im Jahr davor. Bei der Pro-Kopf-Quote hält Vorarlberg österreichweit den Spitzenwert.

Altglas wird zu 100 Prozent wiederverwertet. Die Vorarlberger Haushalte liegen bei der Sammlung von Verpackungsglas an der Spitze: Während österreichweit pro Kopf durchschnittlich 26 Tonnen Altglas gesammelt werden, sind es in Vorarlberg 35 Kilogramm.

© Michael Röhrich - Fotolia.com

40 Jahre Altglassammlung

Das entspricht mehr als 100 Getränkeflaschen, Gurkengläsern oder Parfumflaschen. In die Glassammelcontainer gehört allerdings nur Verpackungsglas - Kochgeschirr oder Fensterscheiben sind kein Altglas. Das gesammelte Weiß- und Buntglas wird eingeschmolzen und so in der Glasindustrie wiederverwertet. Die Altglassammlung hat vor 40 Jahren österreichweit begonnen.