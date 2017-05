Collini mit erstem Werk in Amerika

Der Oberflächenbeschichter Collini hat im März 2017 erstmals einen Produktionsstandort in Amerika eröffnet. In dem Werk in Huejotzingo in Mexiko werden Beschichtungen für den mexikanischen Markt hergestellt, berichtet die Wirtschaftspresseagentur.

Am 1. März habe Collini die Galvaflex de Mexico S.A. de C.V. übernommen, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Die Tochterfirma dort firmiere jetzt unter dem Namen Collini S. de R.L. de C.V. Vor Ort werden 42 Mitarbeiter beschäftigt. Hergestellt werden Zink- und Zink-Nickel-Beschichtungen für den mexikanischen Markt.

Mit dem ersten Standort in Amerika wolle man die globale Marktposition in der Oberflächenbeschichtung ausbauen. Die Belegschaft vor Ort besteht aus europäischen Ingenieuren und lokal ansässigen Fachexperten. Zunächst will man die Prozesstechnologie verbessern und das Qualitätsniveau anheben.

190 Mio. Umsatz

Das Familienunternehmen Collini wurde 1898 gegründet und erzielte zuletzt einen Umsatz von 190 Mio. Euro. An 13 Produktionsstätten in sieben Ländern werden derzeit 1.400 Personen beschäftigt. Sitz des Unternehmens ist in Hohenems.