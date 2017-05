Schweiz: Abstimmung über Energie-Quellen

Die Schweiz stimmt heute über die Energie-Strategie bis 2050 ab. Energie aus Wasser, Sonne, Wind oder Biomasse sollen stärker gefördert werden. Zudem geht es um den langfristigen Ausstieg aus der Atomenenergie.

Die Schweiz möchte den Energieverbrauch in den nächsten 18 Jahren halbieren. Dazu ist es notwendig, Anreize zum Energiesparen zu schaffen, zudem muss der Anteil der erneuerbaren Energie deutlich erhöht werden. Energie aus Wasser, Sonne, Wind oder Biomasse sollen stärker gefördert werden, um von auslandischen Quellen wie Öl oder Gas unabhängiger zu werden. Die Regierung hat dazu ein Gesetz vorgelegt, über das die Bürger heute abstimmen. Die rechtskonservative SVP (Schweizerische Volkspartei) ist gegen das neue Gesetz und warnt vor massiv höheren Stromrechnungen.

Mehrkosten unterschiedlich berechnet

Die Kosten sind ein wesentlicher Punkt in der Diskussion. Die Schweizer Regierung rechnet vor, dass ein vierköpfiger Haushalt jährlich rund 40 Franken zusätzlich an Stromkosten berappen müsste, Gegner sprechen von 3.200 Franken. Diese Differenz verunsichert offenbar viele Schweizer - laut Experten dürfte die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen.

Langfristiger Ausstieg aus Atomenergie

Ein wesentlicher Punkt im neuen Gesetzentwurf ist auch der Ausstieg aus der Atomenergie. Erst im vergangenen Jahr hatten die Schweizer eine frühzeitige Abschaltung von Kernkraftwerken abgelehnt. Im Entwurf zum neuen Energiegesetz steht nun das Verbot neuer Kernkraftwerke. Die fünf bestehenden Kernkraftwerke sollen am Netz bleiben, so lange sie sicher sind.