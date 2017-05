Olympiasieger Patrick Ortlieb feiert 50sten

Der ehemalige Skirennläufer Patrick Ortlieb feiert seinen 50. Geburtstag. Vor 25 Jahren hat der Lecher bei den olympischen Spielen seinen größten Erfolg gefeiert: Gold in der Abfahrt.

Olympiasieger 1992, Weltmeister 1996: Patrick Ortlieb war ein Mann für die großen Momente. Besonders mit dem Triumph bei den olympischen Spielen hat der damals 24-Jährige die Skiwelt überrascht und alle Favoriten geschockt. „Es war eine Abfahrt mit extrem viel Kurven, einem extremen Höhenunterschied und nahezu ohne Gleitpassagen“, erinnert sich Ortlieb, „ich bin durchs Ziel gefahren, habe meine Zeit angeschaut - es war ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Dann habe ich meine Faust geballt - und das mit Startnummer eins - da war mir eigentlich klar, das ist eine Medaille.“ Und es wurde sogar die Goldmedaille.

WM 1996: „Mit breiter Brust angereist“

Vier Jahre später folgt bei der WM in der Sierra Nevada der zweite große Erfolg. Dieses Mal ist niemand überrascht: „In die Sierra Nevada bin ich sehr wohl mit breiter Brust angerückt und habe meinen Kollegen angekündigt: Ihr müsst Euch warm anziehen, es wird eng für Euch“, erinnert sich Ortlieb an die WM 1996.

Hotelier und VSV-Präsident

Ortlieb ist heute Präsident des Vorarlberger Skiverbandes. Und aus dem Sportler ist ein Geschäftsmann geworden. Der vierfache Weltcupsieger kümmert sich um das Hotel seiner Familie in Lech. Dort erinnern die beiden Goldmedaillen an seine sportliche Karriere - und die olympischen Ringe, die das Hotel zieren. „Der Tourismus und die Gastronomie entwickeln sich auch von Jahr zu Jahr weiter“, so Ortlieb zu seiner aktuellen Herausforderung. „Vor der Arbeit habe ich mich noch nie gescheut und deswegen bin ich auch mit den Herausforderungen besser und stärker geworden und glaube, mich auch da zu den Besseren zählen zu dürfen.“

Kurze politische Karriere

Weniger wohl gefühlt hat sich der dreifache Familienvater hingegen am politischen Parkett. Drei Jahre lang, von 1999 bis 2001, saß er für die FPÖ im Nationalrat. „Ich war gewohnt, dass man sich ein Ziel setzt und wenn man hart dafür arbeitet, kann man etwas erreichen, ob man es schafft, das steht immer in den Sternen. In der Politik ist das ein bisschen anders.“

Tochter Nina hat sportlich übernommen

Sportlich hat mittlerweile die nächste Generation im Hause Ortlieb übernommen. Tochter Nina zählt als zweifache Junioren-Weltmeisterin zu den größten Skitalenten Österreichs. Der stolze Vater: „Wenn das Glück ein bisschen auf ihrer Seite ist, kann das was Großes werden - wenn nicht, hat sie trotzdem bis jetzt eine schöne Zeit gehabt.“ Zu seinem 50. Geburtstag zieht es den Olympiasieger in die Ferne. Gefeiert wird mit Freunden und Familie am Gardasee.

