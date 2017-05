Schnittverletzung bei Prügelei vor Gasthaus

Drei Männer sind in der Nacht auf Samstag vor einem Gasthaus in Hard aneinandergeraten. Im Zuge der Handgreiflichkeiten erlitt ein 31-Jähriger eine Schnittverletzung am Unterarm.

Nach Angaben der Polizei war der Rauferei eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen. Alle Beteiligten waren laut Polizei alkoholisiert.