Campingplätze verbuchen mehr Nächtigungen

Der Urlaub im Zelt oder im Wohnwagen wird immer beliebter. Laut dem Internet-Reiseportal „Camping.Info“ haben auch die Vorarlberger Campingplätze im Vorjahr die Zahl der Nächtigungen wieder gesteigert - um mehr als fünf Prozent.

Von den 35 Campingplätzen in Vorarlberg ist laut dem Reiseportal „Camping.Info“ der Panorama-Campingplatz Sonnenberg in Nüziders der beliebteste. Österreichweit steht Nüziders auf Platz 15 der Beliebtheits-Skala. Mit dem Vorjahreswert von 395.000 Nächtigungen haben die Vorarlberger Campingplätze die Zahl der jährlichen Übernachtungen in nur fünf Jahren um mehr als 60.000 erhöht.

Deutsche vor Österreichern und Niederländern

Die meisten Camping-Urlauber kommen aus Deutschland, gefolgt vom Rest Österreichs, den Niederlanden und der Schweiz. Aber nicht nur die Zahl der Nächtigungen hat sich laut Report erhöht, sondern auch die Verweildauer: Der durchschnittliche Camper verbringt vier Tage auf dem Platz und damit mehr als der Durchschnitt der Hotelgäste. Österreichweit gab es im Vorjahr fast sechs Millionen Nächtigungen auf Campingplätzen.