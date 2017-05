Altach-Goalie Lukse fällt bis Jahresende aus

Andreas Lukse, Torhüter beim SCR Altach und im österreichischen Nationalteam, muss sich am Mittwoch in Innsbruck einer Schulteroperation unterziehen. Wahrscheinlich fällt er bis Jahresende aus.

Schon seit Jahren hat Lukse mit chronischen Schulterproblemen zu kämpfen. Bis zur aktuellen Verletzung sei man mit einer konservativen Behandlung aber immer gut gefahren, sagte Lukse der APA. Zwei eingerissene Sehnen setzen den 29-Jährigen jetzt aber für mehrere Monate außer Gefecht.

GEPA pictures/ Andreas Prante

„Dies ist ein bitterer Moment für mich", ließ Lukse am Freitag via Aussendung wissen. "Ich möchte mich nun in Ruhe auf die bevorstehende Operation und die anschließende Rehabilitation konzentrieren.“

Längere Pause

Damit fehlt Lukse den Altachern nicht nur im Saisonfinish, sondern wahrscheinlich weit darüber hinaus. Auch in der Nationalmannschaft wird Lukse für einige Zeit fehlen. Im WM-Qualifikationsspiel am 11. Juni in Irland wird wohl Heinz Lindner im ÖFB-Tor stehen.