crossculture: Festspiele für junge Menschen

„Töneschmuggler und eine Verblecherbande“ - so lautet das Motto des diesjährigen crossculture-Programms der Bregenzer Festspiele. Mit dieser Schiene wollen die Festspiele bei Kindern und Jugendlichen Lust auf Musik und Theater wecken.

crossculture bietet jungen Menschen die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. In Workshops und Aufführungen sowohl während als auch außerhalb der Festspielzeit können Kinder und Jugendliche ihre Phantasie entwickeln. Rund 10.000 Teilnehmer werden auch heuer wieder erwartet.

Gemeinsam mit den Wiener Symphonikern

Bei der Blasorchestermartinee „Brass Espagnole“ erarbeiten die Wiener Symphoniker eine Woche lang gemeinsam mit knapp hundert Musikern ein Konzertprogramm für Symphonisches Blasorchester.

Aktiv angeregt zum Musizieren und Improvisieren werden die Schüler der Musikschule Bregenz beim Theaterprojekt „Töneschmuggler on Tour“. Der aus Vorarlberg stammende Komponist und Regisseur Thomas Desi hilft beim „kreativen Töneschmuggeln“.

