ÖH-Wahl: GRAS in Vorarlberg voran

Bei der Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) hat die grüne Fraktion GRAS österreichweit Verluste einstecken müssen. Nicht so jedoch in Vorarlberg - hier bekam die GRAS die meisten Stimmen.

An den Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen sind am Donnerstag die dreitägigen Wahlen zu Ende gegangen. Rund 330.000 Studierende waren österreichweit aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen.

Die grüne Studentenfraktion GRAS musste herbe Verluste einstecken. Auch die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) verlor ein Mandat, bleibt aber stärkste Kraft. Die linke Koalition in der ÖH, angeführt von der SPÖ-Studierendenfraktion VSStÖ, die vier Mandate dazugewinnen konnte, erreichte erneut die Mehrheit. Die Wahlbeteiligung ist auf einem historischen Tiefststand - mehr dazu in GRAS verliert stark, AG leicht.

FH: GRAS vor JUNOS

In Vorarlberg wurde an der Fachhochschule Vorarlberg und der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg gewählt. An der FH erreichte die GRAS mit 32,4 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von den JUNOS mit 21,6 Prozent und der VSSTÖ mit 15,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 8,08 Prozent - mehr dazu in Das Ergebnis der FH Vorarlberg im Detail.

PH: GRAS vor AG

An der Pädagogischen Hochschule liegt die GRAS mit 32,04 Prozent vor der AG mit 24,27 Prozent und der VSStÖ mit 14,56 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 8,55 Prozent - mehr dazu in Das Ergebnis der PH im Detail.