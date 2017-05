Ermittlungen gegen drei Rot-Kreuz-Funktionäre

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt gegen drei Funktionäre des Roten Kreuzes. Sie werden verdächtigt, unerlaubterweise in geheime EDV-Daten eingedrungen zu sein, berichten die „Vorarlberger Nachrichten“.

Laut dem „VN“-Bericht sind die drei Funktionäre schon am 2. Mai aus dem Roten Kreuz ausgeschlossen worden. Ihnen wird vorgeworfen, sämtliche E-Mail-Adressen und Passwörter der Rotkreuz-Mitarbeiter geknackt zu haben. In einer Nachtaktion hätten sich die Männer in einen Server eingeloggt und einen anonymen Administrator angelegt, zitieren die „VN“ Rot-Kreuz-Geschäftsführer Roland Gozzi. Einen Tag später sei über diesen Administrator ein weiterer Zugriff erfolgt. Beim dritten Zugriff seien sie entlarvt worden.

Danach habe man umfangreiche Kontrollen durchführen, Passwörter ändern und den Server neu aufsetzen müssen. Dass die Männer auch in Patienten- oder Spenderdaten vorgedrungen seien, könne mittlerweile ausgeschlossen werden, so Gozzi. Trotzdem würden externe EDV-Spezialisten das System nochmals überprüfen. Der Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft.