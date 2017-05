82-Jähriger fährt zwei Passanten nieder

Vermutlich weil er Gas- und Bremspedal verwechselte, hat ein 82-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstag in Bregenz zwei Fußgänger auf einem Gehsteig erfasst. Ein 81-jähriger Mann wurde schwer, seine Frau unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 13.00 Uhr wollte der 82-jährige Lenker von der Josef-Hutter-Straße in Bregenz in die Langenerstraße einbiegen. Weil er eine Fußgängerin bemerkte, die die Straße überqueren wollte, versuchte der Mann zu bremsen. Laut Polizei dürfte er dabei das Gas- und das Bremspedal verwechselt haben. Das Auto beschleunigte, geriet auf einen Gehsteig und erfasst dort zwei Passanten. Anschließend krachte es frontal in das Schaufenster eines Gebäudes.

Der 81-jährige Fußgänger wurde frontal erfasst, er wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen. Seine 75-jährige Frau wurde seitlich erfasst und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde ins LKH Bregenz eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.