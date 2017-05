Hecke versperrt Sicht: Pkw touchiert Radfahrer

Am Donnerstag kam es in Ludesch in der Früh zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Eine Pkw-Lenkerin übersah den 48-Jährigen als sie aus ihrer Hauseinfahrt fuhr. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr in Ludesch. Die 57-jährige Pkw-Lenkerin wollte gerade aus ihrer Hauseinfahrt herausfahren und in den Bieleweg einbiegen, als sie plötzlich den Fahrradfahrer touchierte. Laut Polizei konnte die Frau den Mann gar nicht sehen, da eine Hecke die Sicht versperrte. Der 48-Jährige stürzte daraufhin und erlitt Verletzungen unbestimmen Grades. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.