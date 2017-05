Seilbahnpionier Artur Doppelmayr ist tot

Seilbahnpionier Artur Doppelmayr ist tot. Er verstarb im Alter von 94 Jahren in Kärnten. In seiner 45-jährigen Berufslaufbahn machte er das Wolfurter Familienunternehmen zu einer Weltmarke und zum führenden Seilbahnhersteller.

Wie die „Vorarlberger Nachrichten“ am Donnerstag berichteten, ist Doppelmayr bereits am 12. Mai verstorben. Zuletzt hatte er sich in Kärnten niedergelassen und soll auch dort bestattet werden. Unter Doppelmayrs Führung wurde das 1892 gegründete Unternehmen zum weltweit führenden Seilbahnhersteller.

ORF

Bis zuletzt hielt er zehn Prozent der Anteile der Doppelmayr Holding. In einer ersten Stellungnahme verwies die Firma Doppelmayr nicht nur auf seine Verdienste um das Unternehmen, sondern auch seine „äußerst soziale Beziehung zu seinen Mitarbeitern“.

Getrübtes Verhältnis nach Streitigkeiten

Der Seilbahnpionier wurde am 16. September 1922 in Dornbirn geboren. Nach seinem Kriegseinsatz schloss er 1954 sein Studium als Wirtschaftsingenieur im Bereich Maschinenbau ab. 1955 trat er in das von seinem Großvater gegründete Familienunternehmen ein. Nach dem Tod seines Vaters Emil wurde Artur Doppelmayr 1967 Alleineigentümer und alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens. 1992 übernahm sein ältester Sohn Michael die Firmenleitung.

Artur Doppelmayr zog sich in den Aufsichtsrat zurück, 2001 musste er ihn nach familiären Differenzen verlassen. Grund für den Streit war die Fusion mit dem Schweizer Unternehmen Garaventa, zu der sich Sohn Michael bekannte. Das Verhältnis Doppelmayrs zum Unternehmen blieb fortan getrübt.

Mehrfach ausgezeichnet

Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer war Doppelmayr viele Jahre in verschiedenen Funktionen in der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer tätig. Ebenso war er Aufsichtsrat der Bank für Tirol und Vorarlberg und Beirat der Creditanstalt. Er wurde für seine Leistungen unter anderem mit dem Großen Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg und dem großen Silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Unternehmen mit über 800 Mio. Euro Umsatz

Das Unternehmen Doppelmayr wurde 1892 von Konrad Doppelmayr in Wolfurt (Bezirk Bregenz) gegründet. Zunächst konzentrierte man sich auf Produkte für die Landwirtschaft und Reparaturarbeiten für die Textilwirtschaft. Ab 1910 beschäftigte sich die Firma mit Aufzügen. Nach der Übernahme der Geschäftsleitung durch Emil Doppelmayr baute man 1937 in Zürs am Arlberg den ersten Schlepplift Österreichs. Zwischen 1938 bis 1945 war Doppelmayr in der Wehrwirtschaft tätig, ab 1946 konzentrierte man sich wieder auf den Bau von Skiliften.

Einen weiteren firmengeschäftlichen Meilenstein gab es im Jahr 1972: Damals wurde in Mellau die erste kuppelbare Gondelbahn gebaut. 2002 erfolgte die Fusion mit dem Schweizer Unternehmen Garaventa zur Doppelmayr/Garaventa-Gruppe. Zuletzt verzeichnete die Gruppe mit 834 Millionen Euro den zweithöchsten Jahresumsatz ihrer Geschichte. Ein Drittel des Umsatzes macht die Gruppe mittlerweile im urbanen sowie im Tourismusbereich.