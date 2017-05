Weniger Fahrzeugeinbrüche als im Vorjahr

Im Vorjahr sind in Vorarlberg 111 Einbrüche in Fahrzeuge angezeigt worden. Das sind um rund dreißig Anzeigen weniger, als im Jahr davor, meldet der ÖAMTC. Die Diebe haben es dabei auf sichtbare Wertgegenstände abgesehen.

Die meisten Einbrüche sind in den Städten angezeigt worden, und zwar in Bregenz, Dornbirn und Bludenz. Die Täter brechen die Autos sogar meist auf öffentlichen Parkplätzen auf. Laut ÖAMTC sind Tiefgaragen und Parkhäuser bei KFZ-Einbrechern eher unbeliebt.

Die Diebe haben es auf das abgesehen, was sichtbar im Auto liegt. Das sind Smartphones und Laptops, gefolgt von Hand- und Aktentaschen sowie Bargeld. Auch Abdrücke von Navi-Halterungen verleiten die Täter zum Einbruch. Der ÖAMTC rät daher, in erster Linie Ordnung im Auto zu halten. Was banal klingt, machen die wenigsten. Eine Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit hat zeigt, dass in Vorarlberg in beinahe jedem zweiten Fahrzeug, Wertgegenstände sichtbar abgelegt sind. Das verleitet die Diebe zur Tat.