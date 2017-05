Arbeiter löscht Brand nach Flämmarbeiten

Auf einer Terrasse in einem Rohbau in Donbirn kam es am Mittwoch bei Flämmarbeiten zu einem kleinen Brand. Das Feuer konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Arbeiter gelöscht werden.

Mittwochnachmittag wurden auf einer Terrasse eines Rohbaus in Dornbirn Flämmarbeiten durchgeführt. Gegen 19.00 Uhr konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Durch die vorangegangenen Flämmarbeiten kam es zu einem kleinen Brand des Dämmmaterials, welcher vorerst nicht auffiel, heißt es bei der Polizei.

Das Feuer konnte durch einen Arbeiter bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Am Einsatz waren acht Fahrzeuge und 80 Mann der Feuerwehr, sowie ein Fahrzeug und zwei Beamte der Polizeiinspektion Dornbirn beteiligt.