Kirchturm-Erneuerung: Gerüst steht

Wenn das Dach des höchsten Kirchturmes des Landes in Höchst erneuert werden muss, dann ist das eine ordentliche Herausforderung für die Gerüstbauer, die den Turm bis in eine Höhe von fast 80 Meter einrüsten müssen. Jetzt steht das Gerüst kurz vor der Fertigstellung.

Etwas holprig geht es mit dem Gerüstlift 80 Meter nach oben. Nachdem man am Kirchendach vorbeigerumpelt ist, taucht plötzlich die Kirchturmuhr vor dem Besucher auf. Sie soll einen neuen Anstrich erhalten, außerdem werden ihre Zeiger vergoldet. Auf dem Kupferdach angekommen, sind die Schäden mit freiem Auge zu sehen.

Erneuerung Kirchturm Im Beitrag sehen Sie: Kurt Brunner, Brunner Gerüstbau

Vor Jahrzehnten wurden hier schon einmal Löcher und Risse geflickt - aber jetzt sind die Kupferbleche zum Teil schon so locker, dass sie drohen, bei starken Winden losgerissen zu werden. Die Reparatur ist überfällig. Das entsprechende Gerüst dafür steht schon: Seit drei Wochen arbeiten Kurt Brunner und sein Team daran. Etwa 80 Tonnen Stahl und Aluminium sind dafür verbaut worden.

Dort, wo der Turm an das Dach grenzt, mussten Anker in die 1,30 Meter dicken Turmmauern gebohrt werden, um daran das Gerüst aufzuhängen. Ansonsten hätte es das Kirchendach durch sein Gewicht eingedrückt. Am Donnerstag kommt noch das Staubnetz ans Gerüst, dann können die Arbeiten am Dach beginnen. In 12 Wochen will man mit den Arbeiten fertig sein - wenn alles nach Plan läuft.