Umgekippter Lkw verursacht Straßensperre

In Lustenau ist am Dienstagnachmittag ein Lkw in einen Straßengraben geraten und dabei umgekippt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund der Bergung war das Unfallgebiet stundenlang für den Verkehr gesperrt.

Um 13.30 Uhr geriet der Lenker des Lkw auf der Hofsteigstraße (im Bereich des „Senders“) von der Fahrbahn ab. Laut Polizei ist die Ursache für den Unfall noch unklar. Das Fahrzeug geriet seitlich in den Straßengraben und kippte dadurch um.

Für die Bergung des Unfallfahrzeuges musste ein Kran angefordert werden. Die Hofsteigstraße zwischen Lustenau und Dornbirn war dadurch rund drei Stunden lang für den Verkehr gesperrt.